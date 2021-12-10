BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta devre arasında takıma katılacak isimlerin belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlıların New York City forması giyen Valentin Castellanos için transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, bir yandan Sergen Yalçın'ın ayrılığı ile beraber yeni teknik direktör arayışına girerken, diğer yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.
As'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, New York City forması giyen Valentin Castellanos için resmi transfer teklifinde bulundu.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Beşiktaş Valentin Castellanos için transfer teklifinde bulundu ancak bu teklif, ABD kulübü tarafından reddedildi.
VALENTIN CASTELLANOS KİMDİR?
3 Ekim 1998'de Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen Valentin Castellanos, 1.78 boyunda ve santrfor mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen golcü futbolcu, tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen golcü futbolcu, tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.
Valentin Castellanos, bu sezon toplamda 35 müsabakada forma giyerken, 22 gol 8 asist üretti.
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