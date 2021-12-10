10 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta devre arasında takıma katılacak isimlerin belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlıların New York City forması giyen Valentin Castellanos için transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Beşiktaş, bir yandan Sergen Yalçın'ın ayrılığı ile beraber yeni teknik direktör arayışına girerken, diğer yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

As'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, New York City forması giyen Valentin Castellanos için resmi transfer teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Beşiktaş Valentin Castellanos için transfer teklifinde bulundu ancak bu teklif, ABD kulübü tarafından reddedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

Bununla beraber Beşiktaş'ın yenı sıra yaz transfer döneminde Palmeiras'ın Arjantin'li forvet için 2.5 milyon dolar önerdiği ancak bunun da MLS ekibi tarafından reddedildiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

VALENTIN CASTELLANOS KİMDİR?
3 Ekim 1998'de Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen Valentin Castellanos, 1.78 boyunda ve santrfor mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen golcü futbolcu, tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen golcü futbolcu, tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Valentin Castellanos teklifi ortaya çıktı!

Valentin Castellanos, bu sezon toplamda 35 müsabakada forma giyerken, 22 gol 8 asist üretti.

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