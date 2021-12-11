BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Şenol Güneş! Fenerbahçe derbisi öncesi...

İKİNCİ ADAY SLAVEN BILIC

Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yönetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli gibi. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Slaven Bilic'le görüşüleceği ifade edildi. Hırvat teknik direktör de 2013-15 arasında siyah-beyazlıları çalıştırmıştı. Bu arada listede Çağdaş Atan'ın da olduğu iddia ediliyor. Şu an boşta olan ve son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adamın adının bazı yöneticiler tarafından konuşulduğu bildirildi.

