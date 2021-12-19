Fenerbahçe - Beşiktaş maçı | CANLI (Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle) (Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş zorlu derbide karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!

İki takımın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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