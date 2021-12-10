10 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

Beşiktaş'ta hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmenin ardından birçok isim gündemine gelirken listeye son olarak Samet Aybaba eklendi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardı arkası kesilmeyince Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı toplantıda ayrılma kararını açıklayan Yalçın, idmana da çıkmadı. Başarılı çalıştırıcı oyuncularıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki hocalık kariyerinde 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

TAZMİNAT ALMAYACAK
Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tazminat ödemesi yapmayacak. Yalçın; 24 milyon TL'lik yıllık alacağının yarısını almış durumda. Kayserispor maçında takımın başında ise altyapı antrenörü Önder Karaveli'nin olmasına karar verildi. Yeni teknik direktör arayışları ise başladı. Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında net bir karar alınacak.

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

SAMET AYBABA SÜRPRİZİ!
Akşam'ın haberine göre; Geniş bir teknik direktör listesi hazırlayan Beşiktaş'ta yönetimin radarına yerli ve yabancı olarak birçok isim girmiş durumda.

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamayı planlayan siyah-beyazlılarda, Samet Aybaba ismi gündeme girdi. 66 yaşındaki teknik adam 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapmıştı ve 38 maçta takımının başında bulundu. Aybaba, görev süresinde 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.

Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

Yabancı adaylar arasında ise Edin Terzic, Slaven Bilic, Andrea Pirlo, Daniel Farke ve Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli isimleri masada bulunuyor.

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