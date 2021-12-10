Sergen Yalçın sonrası yeni hoca kim olacak? Samet Aybaba...

Beşiktaş'ta hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmenin ardından birçok isim gündemine gelirken listeye son olarak Samet Aybaba eklendi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardı arkası kesilmeyince Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı toplantıda ayrılma kararını açıklayan Yalçın, idmana da çıkmadı. Başarılı çalıştırıcı oyuncularıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki hocalık kariyerinde 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TAZMİNAT ALMAYACAK

Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tazminat ödemesi yapmayacak. Yalçın; 24 milyon TL'lik yıllık alacağının yarısını almış durumda. Kayserispor maçında takımın başında ise altyapı antrenörü Önder Karaveli'nin olmasına karar verildi. Yeni teknik direktör arayışları ise başladı. Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında net bir karar alınacak.

SAMET AYBABA SÜRPRİZİ!

Akşam'ın haberine göre; Geniş bir teknik direktör listesi hazırlayan Beşiktaş'ta yönetimin radarına yerli ve yabancı olarak birçok isim girmiş durumda.