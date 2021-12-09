10 Aralık 2021, Cuma
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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.
Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nkoudou Fransa'da ameliyat oldu!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat oldu. Yıldız ismin daha önce yapılan açıklamada 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.
Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.
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