10 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nkoudou Fransa'da ameliyat oldu!

Nkoudou Fransa’da ameliyat oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2021

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat oldu. Yıldız ismin daha önce yapılan açıklamada 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.

Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Hoca tercihi nasıl olacak? Usta yorumcu açıkladı! Hoca tercihi nasıl olacak? Usta yorumcu açıkladı!
Tahkim Kurulu Çebi’nin cezasını onadı! Tahkim Kurulu Çebi'nin cezasını onadı!
Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör