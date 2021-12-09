BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta yeni rota Daniel Farke!
Beşiktaş'ta rota Alman Teknik Direktör Daniel Farke'e döndü. Son olarak Norwich'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla görüşmeler olumlu bir şekilde başladı. Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından gündeme flaş bir isim geldi.
Siyah beyazlılar, son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke ile görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Daniel Farke ile görüşmesinden olumlu geri dönüş aldı.
DANIEL FARKE KİMDİR?
30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, şu anda kulüpsüz durumda. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.
NORWICH'İ PREMIER LİG'E YÜKSELTTİ
Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti.
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