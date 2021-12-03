Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Galibiyete ihtiyacımız var"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Galibiyete İhtiyacımız var, oyuncularımızın da ihtiyacı var. Bu girdabın içinden ancak birlikte çıkabiliriz. Birlik içinde, iyi bir sonuç ve skorla bu gidişatın içinden çıkmayı planlıyoruz. İnşallah iyi bir oyun ve skor olur.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok farklı bir hafta yaşamadık, antrenmanlarımızı sürdürdük. Bazı oyuncularımızın sıkıntıları vardı onları bekledik. Farklı bir şey yapmadık, yine aynı antrenman. Bazı oyuncuları dinlendirdik.

Taraftarın desteği çok önemli, oyunculara iyi motivasyon oluyor. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu girdaptan birlikte çıkabiliriz.

Galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmamız gereken bir maç, bütün hazırlıklarımızı da yaptık. Kasımpaşa çok koşan ve hücuma hızlı çıkan bir takım. Kaybetme lüksümüz yok, kazanmamız gerekiyor. Umarım kazanırız.

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