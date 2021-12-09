BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyeri
Beşiktaş'ta üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi, Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından kabul gördü. Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. İşte Yalçın'ın siyah beyazlılardaki teknik direktörlük kariyeri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde gösteirlen kötü performansın ardından Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile istifa görüşmesi gerçekleştirdi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede başkan Çebi, Yalçın'ın istifasını kabul etti ve Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Resmi olarak 29 Ocak 2020'de KAP'a yapılan bildirim ile Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğu duyurulmuştu.
Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
49 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş, 21 puanda kaldı. Bu, son 16 sezonun en kötü performans olarak kayıtlara geçti.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki serüveni unutulmaz bir karşılamayla başlamıştı. Vodafone Park'ta yaklaşık 25 bin seyircinin önünde yuvasına dönen Yalçın, bu coşkuyu şampiyonluğa taşıdı.
Ancak mutluluk uzun sürmedi. Ligdeki istikrarsız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta puan alınamaması siyah beyazlılarla efsanesinin yollarını ayırdı.
Futbolculuk yıllarında Beşiktaş'ta 3 şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, teknik direktörlüğüyle kazandığı 2 kupayla kulübüne şimdilik veda etti.
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