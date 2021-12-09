BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor! İşte düşüşün altındaki nedenler...
Geçtiğimiz sezon teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezonda erken havlu attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 0 puanla veda eden siyah beyazlılar, ligde de lider Trabzonspor'un ise bir hayli gerisinde kaldı. Peki, Sergen Yalçın'ın bu sezonki düşüşünde hangi faktörler etkili oldu? İşte detaylar...
Beşiktaş'ta işler kötü gitmeye devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın için yapılan eleştirilerin dozu da her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın liderliğinde G.Saray'ın 3'te bir, F.Bahçe'nin ise yarı bütçesiyle çifte kupayı müzesine götürdü.
Fotomaç'ın haberine göre; futbolculuğu zamanında olduğu gibi teknik direktörlüğünde de doğuştan gelen yetenekleri olduğu belirtilen ve tam destek verilen Sergen Yalçın ise bugünlerde eleştirilerin bir numaralı hedefi durumunda. Peki geçmişten bugüne neler yaşandı:
Geçen sezon idmanlarda ne yapılmasını istediğini bizzat kendisi gösteren Sergen Yalçın, bu sezon ise ne frikik çalışmalarında, ne ara pası idmanlarında bizzat yer almıyor.
Ersin'i de, Montero'yu da basın toplantılarında eleştirdi, ancak hak ettikleri zaman da forma vermekten çekinmedi. Bu sezon ise "Bu mağlubiyetin sorumlu ben değilim" cümlesini bile sarf etti.
Geçtiğimiz yıl sorunu olan oyuncularına sonuna kadar arka çıktı. Camiaya, taraftara hatta yönetime bile ezdirmedi. Bu sezon ise birkaç kez sahip çıktı, sonra onu da bıraktı.
Genç oyunculara ağabeylik yaptı, nasihatler verdi, kendi gençliğinde yaptığı hataları yapmamaları için sürekli uyardı. Bunu yapmaya halen devam ediyor. Ancak ortada bir iletişim sorunu olduğu gerçeği var, fakat Sergen hoca bunu bir türlü ortadan kaldıramadı.
Her zaman sözünü esirgemeyen, hatta "Hepinizden daha yetenekliyim" diyecek kadar esprili bir yaklaşım bile kullanan başarılı çalıştırıcının bu dönemde yüzü neredeyse hiç gülmüyor, kimseyle şakalaşmıyor, hatta uzak kalmayı tercih ediyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Avrupa'ya 1 puan bile alamadan veda ederken, şampiyonluk yarışında ise rakiplerinin çok gerisinde kaldı.
İSTİFA İDDİASI
Almanya'dan İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu ve yakın çevresine istifayı dillendirdiği öğrenildi. Teknik direktör Yalçın'ın hafta sonu oynanacak Kayseri maçı öncesi görevi bırakma düşüncesi olduğu iddia edilirken; siyah-beyazlı taraftarının teknik direktör Yalçın'ı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla istifaya davet etmesinin de hocayı çok üzdüğü belirtildi.
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