BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geldi!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Siyah beyazlılarda, yapılacak toplantının ardından Yalçın'ın geleceği ile ilgili karar verilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

Son dakika haberine göre Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Şu an toplantı yapılıyor. Toplantının ardından karar verilecek.

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