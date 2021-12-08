BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Luuk de Jong...
Süper Lig'de gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katmak istediği Luuk de Jong için yeniden girişimlere başladı. Siyah-beyazlılara Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İspanyol basını Hollandalı golcü ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşe ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Luuk de Jong ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edimişti.
Devre arasında Sevilla'ya dönmesi beklenen yıldız futbolcuya Sevilla kapısı da kapandı. İspanyol ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Luuk De Jong'u kadroda düşünmediklerini açıkladı.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise Luuk de Jong'un PSV'ye sıcak bakmadığını aktardı.
Fotomac.com.tr'nin İspanyol basınından derlediği haberde Luuk de Jong transferinde Beşiktaş'ın yalnız kaldığı iddia edildi.
LUUK DE JONG KİMDİR?
27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
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