08 Aralık 2021, Çarşamba
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Fransızlar Ersin'e talip! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis bedeli
Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için Fransız ekipleri Lyon ve Nice hamle yapmak için hazırlanıyor. İşte transferde yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için transfer iddialı yeniden kızıştı. Fransız basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Fransız kulüpleri Lyon ve Nice Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor. Haberlerde resmi teklifin birkaç gün içinde yapılacağı ve ocak ayında transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaş'ın kalecilerinden Mert Günok'un sakatlanarak sezonu kapatmış olması Siyah-Beyazlı yönetimini kara kara düşündürüyor. Ersin'in satışı gerçekleşirse Beşiktaş'ın Süper Lig kulüplerinden bir kaleci kaleci takviyesi yapma ihtimali bir hayli yüksek.
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