08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Divock Origi'nin peşinde! Liverpool'un kararı ise...

Kartal Origi’de ısrarcı! Liverpool’un kararı ise...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın müthiş performansı üstüne takıma transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi'nin yerine bir forvet arıyor. Devre arasında kadrosuna önemli bir golcü katmak isteyen siyah beyazlılarda listenin ilk sırasında ise Divock Origi var. Ancak Liverpool ise oyuncusunu bedelsiz olarak bırakmak istemiyor. İşte detaylar...

Beşıktaş'ın hedefi herhangi bir katkısı olmayan Michy Batshuayi'yi devre arasında Chelsea'ye göndermek, yerini ise Divock Origi ile doldurmak. Liverpool Echo'ya göre, Belçikalı oyuncu önümüzdeki ocak ayında sahneyi değiştirmek istiyor. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sorunlar var. Fotomaç'ın haberine göre; Liverpool onun şimdi gitmesine ya da ücretsiz kaybetmeye izin vermeyecek. Klopp sürekli şans vermese de Origi'ye sözleşme vermek istiyor. Divock Origi; Salah, Mane, Firmino ve Jota ile olan rekabeti nedeniyle Jürgen Klopp'un Liverpool'da en az kullandığı oyunculardan biri. Buna rağmen rakamları gerçekten iyi. Sadece 9 maçta 4 gol atıp, 2 asist yapması yüzünden Beşiktaş onun için can atıyor.

Fransızlar Ersin'e talip! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis bedeli haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fransızlar Ersin’e talip! İşte Beşiktaş’ın istediği bonservis bedeli Fransızlar Ersin'e talip! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis bedeli
Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde... Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...
Kartal’a çifte transfer piyangosu! Kartal'a çifte transfer piyangosu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör