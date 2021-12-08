BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Divock Origi'nin peşinde! Liverpool'un kararı ise...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın müthiş performansı üstüne takıma transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi'nin yerine bir forvet arıyor. Devre arasında kadrosuna önemli bir golcü katmak isteyen siyah beyazlılarda listenin ilk sırasında ise Divock Origi var. Ancak Liverpool ise oyuncusunu bedelsiz olarak bırakmak istemiyor. İşte detaylar...
Beşıktaş'ın hedefi herhangi bir katkısı olmayan Michy Batshuayi'yi devre arasında Chelsea'ye göndermek, yerini ise Divock Origi ile doldurmak. Liverpool Echo'ya göre, Belçikalı oyuncu önümüzdeki ocak ayında sahneyi değiştirmek istiyor. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sorunlar var. Fotomaç'ın haberine göre; Liverpool onun şimdi gitmesine ya da ücretsiz kaybetmeye izin vermeyecek. Klopp sürekli şans vermese de Origi'ye sözleşme vermek istiyor. Divock Origi; Salah, Mane, Firmino ve Jota ile olan rekabeti nedeniyle Jürgen Klopp'un Liverpool'da en az kullandığı oyunculardan biri. Buna rağmen rakamları gerçekten iyi. Sadece 9 maçta 4 gol atıp, 2 asist yapması yüzünden Beşiktaş onun için can atıyor.
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