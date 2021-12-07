BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Avrupa'da iddiası kalmayan siyah-beyazlılar, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Ayrıca Kara Kartal için bu karşılaşma büyük bir gelir de demek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.

BORUSSIA DORTMUND MAÇI SON FIRSAT

Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan gelir elde etmek için son şansını kullanacak.