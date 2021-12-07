BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Avrupa'da iddiası kalmayan siyah-beyazlılar, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Ayrıca Kara Kartal için bu karşılaşma büyük bir gelir de demek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.
BORUSSIA DORTMUND MAÇI SON FIRSAT
Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan gelir elde etmek için son şansını kullanacak.
43 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANMA ŞANSI
Ajansspor'un derlediği habere göre; Beşiktaş, Almanya deplasmanında kazanırsa 43 milyon 500 bin lira kazanacak. Siyah beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise 14 milyon lirayı kasasına koyacak.
16 SÜPER LİG MAÇINA BEDEL
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda galibiyet başına 2 Milyon 700 lira ödenirken, her Şampiyonlar Ligi galibiyeti 16 Süper Lig galibiyeti ya da 350 bin adet forma satış gelirine eşit.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi