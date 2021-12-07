07 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Avrupa'da iddiası kalmayan siyah-beyazlılar, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Ayrıca Kara Kartal için bu karşılaşma büyük bir gelir de demek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...

BORUSSIA DORTMUND MAÇI SON FIRSAT
Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan gelir elde etmek için son şansını kullanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...

43 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANMA ŞANSI
Ajansspor'un derlediği habere göre; Beşiktaş, Almanya deplasmanında kazanırsa 43 milyon 500 bin lira kazanacak. Siyah beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise 14 milyon lirayı kasasına koyacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borussia Dortmund maçı 16 Süper Lig maçına bedel! Galibiyet halinde...

16 SÜPER LİG MAÇINA BEDEL
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda galibiyet başına 2 Milyon 700 lira ödenirken, her Şampiyonlar Ligi galibiyeti 16 Süper Lig galibiyeti ya da 350 bin adet forma satış gelirine eşit.

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