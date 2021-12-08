BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Douglas ve Gökhan Töre piyangosu!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezon oynadığı iyi futbolla takdir toplayan ve sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra 2021/2022 sezonunda tam tersi bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Yapılacak transferlerle birlikte birkaç oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Douglas ile birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Gökhan Töre'ye talip çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, yıllık maliyetleri 6.8 milyon Euro'yu bulan Douglas, Ljajic ve Lens'ten devre arasında kurtulmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'a iyi haber geldi… Savunmanın yanı sıra sağ kanada takviye yapmak isteyen Altay'ın Douglas ve Gökhan Töre'ye talip olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; İki oyuncuyu kiralamayı amaçlayan İzmir temsilcisinin siyah-beyazlılara teklif götürmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın özellikle Douglas'ın transferine maaşının karşılanması şartı ile sıcak baktığı ve herhangi bir bedel istemeyeceği öğrenildi. Gökhan Töre için de kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Tecrübeli sağ kanattan pek fazla yararlanmayan Yalçın'ın Gökhan'ın gidişine olumlu yaklaştığı belirtildi. Barcelona patentli olan 31 yaşındaki Douglas, bu sezon kadro dışı olduğu için hiç forma şansı bulamadı. Gökhan Töre ise lig ve Avrupa'da sadece 12 maçta görev yaptı.
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