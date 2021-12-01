03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için flaş iddia! Devre arasında...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın başına geçen Xavi'nin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve devre arasında geri çağıracağı kaydedildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için flaş iddia! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. Takvim'in haberine göre; Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için flaş iddia! Devre arasında...

GÖRÜŞME OLACAK

Genç hocanın yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında. İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için flaş iddia! Devre arasında...

4 ASİST YAPTI

Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.

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