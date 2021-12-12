BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adem Ljajic 215 gün sonra stattaki yerini aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, 215 gün sonra stattaki yerini aldı ve maçı izledi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemek için Vodafone Park tribünlerinde yerini aldı.
Son olarak 11 Mayıs 2021'deki Fatih Karagümrük maçında 38 dakika forma giyen Adem Ljajic, ardından omuza sakatlığı yaşayarak kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon başlamadan önce de kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kendisine yeni kulüp bulamayınca çalışmalarını gözden uzak biçimde sürdürüyordu.
Sergen Yalçın'ın görevden alınması sonrası Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemeye gelerek sürprize imza attı.
Adem Ljajic, böylece 215 gün sonra tribünden de olsa Vodafone Park'a gelmiş oldu.
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