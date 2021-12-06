BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu! "Farklı bir kadroyla çıkacağız"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Hafta sonu ligde önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Yalçın, "Borussia Dortmund maçına farklı bir kadroyla çıkacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında 7 Kasım Salı akşamı Borussia Dortmund'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık."
"Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir tecrübe kazandık."
"Dortmund karşısında farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız."
"Yarın puan almak için oynayacağız. Oyuncular mental olarak zorluk yaşadı, zorlu bir periyot yaşıyoruz. Buradan güçlü çıkmak istiyoruz."
"Ciddi sorunlar yaşasak da, oyuna katacağımız özellikler açısında Şampiyonlar Ligi bize ciddi bir tecrübe oldu."
"Sezon başı ciddi bir kadro kurmuş olsak da, çok fazla sakatlık yaşadık. Takım olarak tam antrenman yapamadık."
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