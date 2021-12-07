BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkacak olan Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, en azından grubu puansız kapatmamak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'da ilk 11'ini belirledi. İşte Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi B . Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında B. Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

MORAL BULMAK İSTİYOR

Kartal, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanını almaya çalışacak. Beşiktaş grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş bu akşamki maçtan en azından puan alarak hem teselli bulmak, hem güven tazelemek hem de kalan maçlara moralli girmek istiyor.

KARA KARTAL'DA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 5 oyuncu bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Teixeira da görev yapamayacak. Pjanic de üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

3 ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

DIŞ SAHADA KAZANMAYI UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-19'da Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü. Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan da mağlup ayrıldı.

TARİHE GEÇTİLER

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyahbeyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Dortmund: Kobel, Schulz, Hummels, Akanji, Meunier, Donyell, Wolf, Witsel, Bellingham, Tigges, Reus.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Can, Larin, Batshuayi.

115

Siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Kartal, 66 müsabakada ise yenildi.

230

Beşiktaş, bu akşam Avrupadaki 230. maçına çıkacak. Kartal, Avrupa kupalarında geride kalan 229 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

50

Siyah-beyazlılar Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah- beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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