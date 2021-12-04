Beşiktaş'tan Georges-Kevin N'Koudou için sakatlık açıklaması!
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1 tamamlandı. Siyah beyazlılarda, mücadelede sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Zorlu maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Siyah beyazlılarda, mücadelede sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun son durumu belli oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.
Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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