BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Ocak ayında...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın başına geçen Xavi'nin 31 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve devre arasında geri çağıracağı kaydedildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İspanya'da yayın yapan bazı internet sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir.
Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor. Xavi'nin yönetimle bu konu hakkında görüşeceği belirtildi.
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek. Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.
ŞOK TENDON İLTİHABI!
Beşiktaş'ta yarın akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Antrenmanda sakatlık yaşayan Boşnak oyuncu Pjanic, sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandığı açıklandı. Pjanic, Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun Dortmund maçında sahada olması bekleniyor.
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