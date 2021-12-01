Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi flaş karar! Maç bileti fiyatlarına yüzde 50 indirim
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımdan flaş bir karar geldi. Beşiktaş yönetimi maçın bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiği duyuruldu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça özel olarak tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacaktır.
Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı, Yukatel Kayserispor maçına özel uygulanacak yüzde 50 indirimli biletlerden satın alarak, takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde Vodafone Park tribünlerini doldurmaya davet ediyoruz.
Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.
Karşılaşmanın biletleri, 3 Aralık Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 165TL
2. Kategori 150TL
3. Kategori 130TL
4. Kategori 125TL
5. Kategori 110TL
6. Kategori 100TL
7. Kategori 70TL
8. Kategori 65TL
VIP 101-126: 375TL
VIP 100: 425TL"
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