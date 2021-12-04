BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sözleri!

Hakem hiç zorlanmadan düzgün maç yönetti. Futbolda benim anlamadıgğım bir şey var yıllardır: Bu hakemi şu takım istemiyor şu hakemi bu takım istemiyor. Yok öyle bir şey çatır çatır vereceksiniz ve bu haftaki tayinler de bence yerinde. Zaten yıllarca bazı hakemler bazı takımlara ters geldiler güya veya uğurlu geldiler!

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