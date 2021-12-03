03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA SPOR HABERİ - TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında flaş karar!

Tahkim’den Ahmet Nur Çebi kararı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin aldığı 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair yapılan talebin reddedildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aldığı 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair yapılan talebin reddedildiğini açıkladı.

Kurulun verdiği karar şöyle: "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/405 - K.2021-2022/478 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru dilekçesinde itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiği görüldü. TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi kapsamında uygulamanın durdurulması mahiyetinde olduğu anlaşılan talebin, öncelikle ve dosya üzerinden incelenmesine karar verilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezasının; uygulamasının durdurulmasına dair talebin TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca reddine, oybirliği ile,

Dosyanın esası hakkında yapılacak incelemenin ve duruşmanın olağan toplantı gününe bırakılmasına, duruşma gün ve saatinin ilgilisine tebliğine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI
Toroğlu’dan övgü dolu sözler! Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı"
Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok’a hediye etti Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok’a hediye etti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör