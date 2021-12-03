SON DAKİKA SPOR HABERİ - TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında flaş karar!
Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin aldığı 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair yapılan talebin reddedildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aldığı 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair yapılan talebin reddedildiğini açıkladı.
Kurulun verdiği karar şöyle: "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/405 - K.2021-2022/478 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru dilekçesinde itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiği görüldü. TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi kapsamında uygulamanın durdurulması mahiyetinde olduğu anlaşılan talebin, öncelikle ve dosya üzerinden incelenmesine karar verilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezasının; uygulamasının durdurulmasına dair talebin TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca reddine, oybirliği ile,
Dosyanın esası hakkında yapılacak incelemenin ve duruşmanın olağan toplantı gününe bırakılmasına, duruşma gün ve saatinin ilgilisine tebliğine, oybirliği ile, karar verilmiştir."
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