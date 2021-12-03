04 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice Nsakala'nın, diğer kadro dışı kalan futbolcular Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile paylaştığı video taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Sosyal medyada gündem olan video sonrası, 3 oyuncunun bu paylaşımı neden yaptığı merak edilmişti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N'Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi

TARAFTAR TEPKİLİ

Dün Fabrice N'Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti.

Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi

Hürriyet'in haberine göre, videoda takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefon görülürken ayakta duran Lens'in de yine takım arkadaşı gibi telefonuyla ilgilendiği görülüyor.

Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi

BURADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Fransız futbolcunun videoda "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin" ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.

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