Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens ne hedefliyor? Video sonrası açıklama geldi

BURADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Fransız futbolcunun videoda "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin" ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.



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