09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Sergen Yalçın’ın ayrılığını KAP’a bildirdi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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