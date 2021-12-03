Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı anlatım (Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde son 4 haftada galibiyete uzak kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak 3 puan hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Kasımpaşa ise evinde seyircisini mutlu etmenin peşinde. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alıyor.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

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