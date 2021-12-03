BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic'in devre arasında Barcelona'ya döneceği konuşuluyordu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre, Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.
Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor.
Sezon başında 1 yıllık kiralama ile kadroya dahil edilen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi. 803 dakika sahada kalırken gol atamadı, 4 asistlik katkı sağladı.
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