03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic'in devre arasında Barcelona'ya döneceği konuşuluyordu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...

Sabah'ın haberine göre, Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...

Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...

Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? Sözleşmesindeki o detay...

Sezon başında 1 yıllık kiralama ile kadroya dahil edilen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi. 803 dakika sahada kalırken gol atamadı, 4 asistlik katkı sağladı.

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