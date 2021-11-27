Beşiktaş Giresunspor maçında taraftarlar tepki gösterdi! İlk devrenin ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik kapatan siyah-beyazlılara, taraftarlar tepki gösterdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip, 22'nci dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ