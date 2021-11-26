26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş Giresun maçı hazırlıklarını tamamladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor habri)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 19.00'da sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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