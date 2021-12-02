02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksikler...

Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Kasımpaşa karşısında 5 eksik...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda 5 eksik var. İşte Kara Kartal'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu...

Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde Alex Teixeira, Mert Günok, Francisco Montero, Gökhan Töre ve Necip Uysal kadroda yer almadı.

İşte Kartal'ın kamp kadrosu;

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dortmund’dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı! Dortmund'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı!
N’Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens... N'Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens...
Beşiktaş’ta büyük kayıp! 6.3 milyon Euro uçuyor Beşiktaş'ta büyük kayıp! 6.3 milyon Euro uçuyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör