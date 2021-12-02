02 Aralık 2021, Perşembe
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İşte Kartal'ın kamp kadrosu;
SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksikler...
Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda 5 eksik var. İşte Kara Kartal'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu...
Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde Alex Teixeira, Mert Günok, Francisco Montero, Gökhan Töre ve Necip Uysal kadroda yer almadı.
İşte Kartal'ın kamp kadrosu;
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