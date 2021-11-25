25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Süper Lig'de oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı!

Kartal’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile mücadele eden siyah beyazlılar, karşılaşmanın ardından Giresunspor maçının çalışmalarına ise ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu yaparak idmanı tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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