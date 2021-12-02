Borussia Dortmund'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Alman ekibinden flaş bir seyirci kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada sadece 15 bin Borussia Dortmund'lu seyirci yer alabilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Alman ekibi, flaş bir karar aldı. Korona virüsünün Omicron varyantı sebebiyle maça sadece 15 bin Alman taraftarın alınabileceği ifade edildi.
DİĞER MAÇLARIN DURUMU DA BELİRSİZ
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih - Barcelona maçının seyircisiz oynanması gündeme geldi. Öncelikle Dortmund deplasmanına gidecek Bavyera ekibinde bu maçın ardından Allianz Arena'da 8 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak Barcelona maçının boş tribünler önünde oynanabileceği belirtiliyor. Bavyera yerel idaresinin merkezi hükümetten bağımsız, vakaların yoğun olduğu bölge için aldığı kararın bu yönde olduğu ifade ediliyor.
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda sahasında evinde oynayacağı Young Boys maçının ise yerinin değiştirilmesi gündemde.
Omicron varyantı nedeniyle getirilen sınırlamaların, İsviçre ekibinin İngiltere'ye seyahatine çıkaracağı engeller nedeniyle mücadelenin tarafsız bir sahaya alınması ya da ertelenmesinin düşünüldüğü bildiriliyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi maçları için ülkeye gelecek deplasman seyircilerinin de durumdan etkileneceğine dikkat çekiliyor.
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