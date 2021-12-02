03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal'dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah beyazlılar, üst üste aldığı yenilgilerin ardından çıkışa geçmek isterken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Racihd Ghezzal'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Form düşüklüğü sebebiyle eleştiri alan oyuncularını ayağa kaldırmak isteyen Sergen Yalçın, sahadaki ana problemlerden birinin konsantrasyon düşüklüğü olduğunu belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Futbolcuların alınan mağlubiyetler sonrasında bir hayli mutsuz oldukları öğrenilirken teknik heyet bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Ghezzal'ın, yaşadığı form düşüklüğünden bir hayli rahatsız olduğu ve gelecek haftalarda, geçmişi aratmayan bir futbol ortaya koyarak kendisini affettirmeyi istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Öte yandan Bein Sports'un haberine göre Cezayirli yıldızın, ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Siyah-beyazlılarda futbolcuların form grafiğini ölçen elektronik sistem de devreye sokuldu.Beşiktaşlı idarecilerin büyük önem verdiği bu proje ile, bilgisayar yazılımı sayesinde futbolcuların tüm verileri elektronik ortamda takip altında olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal’dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...

Sergen Yalçın ve teknik heyetinin bu çalışmadan bir hayli memnun olduğu da gelen haberler arasında.

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