BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal'dan flaş karar! Formunu yükseltmek için...
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah beyazlılar, üst üste aldığı yenilgilerin ardından çıkışa geçmek isterken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Racihd Ghezzal'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Form düşüklüğü sebebiyle eleştiri alan oyuncularını ayağa kaldırmak isteyen Sergen Yalçın, sahadaki ana problemlerden birinin konsantrasyon düşüklüğü olduğunu belirledi.
Futbolcuların alınan mağlubiyetler sonrasında bir hayli mutsuz oldukları öğrenilirken teknik heyet bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Öte yandan Bein Sports'un haberine göre Cezayirli yıldızın, ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda futbolcuların form grafiğini ölçen elektronik sistem de devreye sokuldu.Beşiktaşlı idarecilerin büyük önem verdiği bu proje ile, bilgisayar yazılımı sayesinde futbolcuların tüm verileri elektronik ortamda takip altında olacak.
Sergen Yalçın ve teknik heyetinin bu çalışmadan bir hayli memnun olduğu da gelen haberler arasında.
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