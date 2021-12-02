BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın takımı böyle motive etti! "Vazgeçmek yok"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen ve destek alan teknik direktör Sergen Yalçın, takıma motivasyon konuşması yaptı. Takıma güven aşılayan deneyimli çalıştırıcı, vazgeçmemelerini söyledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımını yeniden ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Aslında ilk adım Başkan Ahmet Nur Çebi'den gelmişti. Başkan Çebi 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinden sonra "Bu takım şampiyon olacak" diyerek bir anlamda "Futbolda her şey olur" imasında bulunarak teknik heyet ve futbolculara inandığını ifade etmişti. Ardından teknik direktör Yalçın ile bir araya gelen Başkan, tecrübeli hocaya da benzer ifadeler kullanmış, hatta sözleşme yenileme konusunu bile gündeme getirmişti.
ONLAR DA KAYBEDECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinin bir benzerini de teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına söyledi. Kritik zirvenin hemen ertesi tüm takımı bir araya toplayan ve uzun bir toplantı yapan Sergen Yalçın ilk olarak "Başkanımızla enine boyuna tüm meseleleri konuştuk. Kendisi de, ben de hepinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncularına güven aşılayan başarılı çalıştırıcı, "Her inişin bir çıkışı da olacaktır elbette. Umutsuz yaşanmaz, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Biz nasıl beklenmedik puanlar kaybettiysek, rakipler de kaybedecektir" dedi ve şöyle devam etti:
DAHA KAR KIŞ GELMEDİ
"Maçlarımızı kazanmaya başladığımızda, hatta seri galibiyetler almaya başladığımızda, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimize bir kez daha 'acaba mı?' dedirtebiliriz. O zaman bizim girdiğimiz strese onlar da girer, kayıplar başlar. Ben Türkiye Ligi'ni çok iyi tanırım, Bu köprünün altından daha çok sular akar. Durun, daha kar başlamadı, kış gelmedi. Balçık sahalar ortaya çıkmadı. Türkiye'de lig asıl o zaman başlar. Bu seneyi kaybedebiliriz ama asla vazgeçmeyelim. Beşiktaşlılara göre olmayan tek şey vazgeçmek. Ben vazgeçmeyeceğim. Sizin de asla işi bırakmamanızı istiyorum."
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