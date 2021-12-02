02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlarla zirvenin 16 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan eski futbolcusu Mohamed Elneny'nin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş’tan Galatasaray’a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Beşiktaş'ta yapılan kritik zirvenin ardından gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste dahilinde çalışmalara başladı.

Beşiktaş’tan Galatasaray’a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...

Yeni Asır'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği ismin geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’tan Galatasaray’a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...

İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği Mısırlı oyuncu için ocak ayında büyük bir kapışma yaşanacağı öğrenildi.

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