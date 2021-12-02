Beşiktaş'tan Galatasaray'a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlarla zirvenin 16 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan eski futbolcusu Mohamed Elneny'nin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yapılan kritik zirvenin ardından gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste dahilinde çalışmalara başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği ismin geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.
İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği Mısırlı oyuncu için ocak ayında büyük bir kapışma yaşanacağı öğrenildi.
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