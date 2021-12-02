Beşiktaş'tan Galatasaray'a Mohamed Elneny çalımı! Ocak ayında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlarla zirvenin 16 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan eski futbolcusu Mohamed Elneny'nin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yapılan kritik zirvenin ardından gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste dahilinde çalışmalara başladı.