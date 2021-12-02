BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta büyük kayıp! 6.3 milyon Euro uçuyor

Beşiktaş Yönetimi devre arasında yıllık garanti ücretleri toplam 6 milyon 350 bin euroyu bulan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmak istiyor. Ljajic 3.2 milyon, Lens 1.8 milyon, Douglas 800 bin ve Nsakala 550 bin euro kazanıyor. Dört futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yönetim, bedelsiz serbest bırakarak veya karşılıklı anlaşmayla bu futbolcuları gönderip ciddi bir tasarruf elde etmenin planlarını yapıyor.

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