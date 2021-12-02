BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta büyük kayıp! 6.3 milyon Euro uçuyor
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, devre arasına kadar alınacak sonuçlar transferdeki yol haritasını belirleyecek. Yönetim takımın ayağa kalkması halinde kadroya takviye yapacak, aksi halde geleceğe yönelik adımlar atılacak. Siyah beyazlı idareciler, devre arasında yıllık garanti ücretleri toplam 6 milyon 350 bin Euro'yu bulan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerle sarsılan Beşiktaş'ta, yönetim kurulu önümüzdeki dönem sergilenecek performansa göre transfer politikası belirleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar oynanacak maçlarda umut veren bir futbol ve sonuçlar elde edilmesi durumunda takıma uygun koşullarla takviye yapacak. Kurda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle dövizle transferin ekonomik olarak büyük risk taşıdığını gören Beşiktaş Yönetimi çok dikkatli bir strateji izleyecek.
Milliyet'in haberine göre, ilk planda devre arasında transferden öte eldeki verimsiz isimlerin bazılarıyla yollarını ayırarak tasarruf yapmayı planlayan yönetim, önce limitlerde yer açmaya çalışacak. Kalan haftalarda kötü gidişatın devam etmesi ve olası teknik direktör değişikliğinin olması halinde ise transfere tamamen soğuk bakacak olan siyah-beyazlılar, tüm enerjisini gelecek sezon için yeni bir kadro oluşturmak üzerine harcayacak. Özellikle scoutların izlediği yerli ve yabancı genç yetenekleri alarak yeni bir gelecek kurmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bunun ilk adımlarını devre arasında atmanın hesaplarını yapıyor.
KADRO DIŞILARA 6.3 MİLYON EURO
Kartal'da 4 yabancı kadro dışı durumda bulunuyor. Lens ve Douglas'ın yanı sıra Ljajic sezon başında kadro harici bırakılmıştı. Nsakala ise Trabzonspor maçından sonra kadro dışı bırakılan son isim oldu.
Beşiktaş Yönetimi devre arasında yıllık garanti ücretleri toplam 6 milyon 350 bin euroyu bulan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmak istiyor. Ljajic 3.2 milyon, Lens 1.8 milyon, Douglas 800 bin ve Nsakala 550 bin euro kazanıyor. Dört futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yönetim, bedelsiz serbest bırakarak veya karşılıklı anlaşmayla bu futbolcuları gönderip ciddi bir tasarruf elde etmenin planlarını yapıyor.
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