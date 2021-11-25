25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Siyah-beyazlılar 5 maçta puan toplayamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa basını da Beşiktaş - Ajax maçını manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte fotomac.com.tr'nin derlediği o başlıklardan bazıları...

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

BD (HOLLANDA)

"Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi"

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

AD (HOLLANDA)

"Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı"

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

TELEGRAAF (HOLLANDA)

"Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi"

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

L'EQUIPE (FRANSA)

"Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti"

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

RMC SPORT (FRANSA)

"Haller Ajax'ı taşıdı"

Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler

SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)

"Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı"

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