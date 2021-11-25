Avrupa basını Beşiktaş Ajax maçını böyle gördü! İşte atılan manşetler
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Siyah-beyazlılar 5 maçta puan toplayamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa basını da Beşiktaş - Ajax maçını manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.
Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte fotomac.com.tr'nin derlediği o başlıklardan bazıları...
BD (HOLLANDA)
"Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi"
AD (HOLLANDA)
"Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı"
TELEGRAAF (HOLLANDA)
"Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi"
L'EQUIPE (FRANSA)
"Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti"
RMC SPORT (FRANSA)
"Haller Ajax'ı taşıdı"
SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)
"Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı"
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