BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılarda, yıldız futbolcu Miralem Pjanic’in yapılan idmanda sakatlandığı açıklandı.Pjanic'in, uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı duyuruldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yıldız ismi Pjanic, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol uyluk üst bölgesinde tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Pjanic'in tedavisine başlandı.



Beşiktaş'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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