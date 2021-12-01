BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...
Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Umut Meraş'ın menajerinden bu konu hakkında açıklama geldi. Meraş!ın menajeri, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler." ifadelerini kullandı. " İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın çevirdiği habere göre; Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, Umut Meraş ile Napoli'nin ilgilendiği açıkladı.
Tekin İtalyan basınına verdiği röportajda, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler. Ancak şu anda resmi teklif yok. Resmi teklif olursa konuşabiliriz. Umut çok iyi çalışıyor ve Beşiktaş'a odaklandı. Başarılı olmak istiyor" ifadelerini kulladı.
CENGİZ UMUT MERAŞ KİMDİR?
Kaç yaşında: 25 yaşında
Nereli: Eminönü, İstanbul
Boy: 1,78
Mevkisi: Sol bek bölgesinde oynuyor
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