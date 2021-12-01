BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş’ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...

Tekin İtalyan basınına verdiği röportajda, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler. Ancak şu anda resmi teklif yok. Resmi teklif olursa konuşabiliriz. Umut çok iyi çalışıyor ve Beşiktaş'a odaklandı. Başarılı olmak istiyor" ifadelerini kulladı.