03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Umut Meraş'ın menajerinden bu konu hakkında açıklama geldi. Meraş!ın menajeri, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler." ifadelerini kullandı. " İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş’ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında Le Havre'den kadrosuna kattığı milli oyuncu için İtalyan devi devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş’ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...

Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın çevirdiği habere göre; Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, Umut Meraş ile Napoli'nin ilgilendiği açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş’ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...

Tekin İtalyan basınına verdiği röportajda, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler. Ancak şu anda resmi teklif yok. Resmi teklif olursa konuşabiliriz. Umut çok iyi çalışıyor ve Beşiktaş'a odaklandı. Başarılı olmak istiyor" ifadelerini kulladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş’ın menajerinden transfer açıklaması! Napoli...

CENGİZ UMUT MERAŞ KİMDİR?

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: Eminönü, İstanbul

Boy: 1,78

Mevkisi: Sol bek bölgesinde oynuyor

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