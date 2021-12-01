02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 Giriş Tarihi: 01.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kara Kartal karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı geçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın, yarım sahada yapılan taktik maçıyla sona erdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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