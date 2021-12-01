03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş barbeküde bir araya geldi!

Beşiktaş barbeküde bir araya geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 Giriş Tarihi: 01.12.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile depasmanda karşılaşacak. Üst üste kötü sonuçlar alan siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde barbekü partisinde bir araya geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya hazırlanan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı barbeküde bir araya geldi.

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