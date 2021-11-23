23 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...

Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ya as kadrosuyla yola devam edecek ya da büyük bir rotasyona gidecek. Deneyimli çalıştırıcı, bu karşılaşmanın ardından gidecek ve kalacak isimlerle ilgili son kararını verecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Beşiktaş peş peşe alınan kötü sonuçlar hem teknik heyetin hem futbolcuların hem de camianın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet takımda şampiyonluk yarışında büyük bir sıkıntı yaratırken, tüm bu sürecin ardından gelen Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı karar vermesi çok zor bir ikileme itti. Fotomaç'ın haberine göre, Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan ve bu durum üzerinde baskı yaratan başarılı hoca, diğer taraftan da kadroda rotasyon yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...

ELİ KOLU BAĞLANDI
Fakat daha önce denediği maçlarda takımın farklı yenilgiler alması Sergen Yalçın'ın çekingen davranmasına sebep oluyor. Son dönemde artan eleştiriler alınacak kararları daha da zorlaştır��rken, as kadroyla çıkılan maçlar sonrası takımın hem fiziksel hem de mental açıdan dağılması ise teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. Namağlup bir şekilde yoluna ilerleyen Ajax karşısında iç sahada alınacak puan ya da puanların takımı motive edeceğini de düşünen teknik direktör Yalçın, bu maçın ardından gidecek ve kalacaklarla ilgili de son kararını verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...

KARA KAPLI DEFTER
Beşiktaş'ta Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, kara kaplı defterini açma kararı aldı. Tecrübeli hocanın Alanya dönüşü Başkan Ahmet Nur Çebi ile uzun bir sohbet gerçekleştirdiği ve neler yapmak istediğini başkana ilettiği ifade edildi. Buna göre Sergen Yalçın, N'Sakala'nın ardından bazı oyuncuları kadro dışı bırakacak, bazı oyuncuların devre arasında ayrılmasını isteyecek, gerekirse tüm takıma bir ceza kesilmesini talep edecek. Yalçın'ın bu üç madde altında hazırlayacağı detaylı raporunun ardından Başkan Çebi'nin nihai kararı vereceği öğrenildi.

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