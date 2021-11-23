BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...

Beşiktaş peş peşe alınan kötü sonuçlar hem teknik heyetin hem futbolcuların hem de camianın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet takımda şampiyonluk yarışında büyük bir sıkıntı yaratırken, tüm bu sürecin ardından gelen Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı karar vermesi çok zor bir ikileme itti. Fotomaç'ın haberine göre, Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan ve bu durum üzerinde baskı yaratan başarılı hoca, diğer taraftan da kadroda rotasyon yapmak istiyor.