Galatasaray Nef 90-73 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Derbide gülen taraf G.Saray!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Nef sahasında Beşiktaş Icrypex'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 90-73 kazandı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Galatasaray Nef, Trimble ve Blackshear ile skor bulurken, Beşiktaş Icrypex rakibine etkili bir performans ortaya koyan Jefferson ile karşılık verdi ve çeyreği 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Nef, organize hücumlar sonucunda Dee Bost, Trimble ve Purcell ile bulduğu sayılarla 18. dakikada skoru 40-29 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 46-36 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Icrypex 23. dakikada skoru eşitledi: 46-46. Altı dakikayı aşkın sürede sadece bir sayı üreten sarı-kırmızılı takım karşısında hücumda etkili olmaya devam eden siyah-beyazlı takım, Lawson'un 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 55-47 öne geçti. Dee Bost'un basketleriyle toparlanan Galatasaray Nef, tekrar üstünlüğü eline geçirerek son çeyreğe 59-57 önde girdi.

Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 32. dakikada 69-57 üstünlüğünü sürdürdü. Jefferson'un diskalifiye edilmesiyle oyun planı bozulan ve hem savunma hem de hücumda etkisiz kalan Beşiktaş Icrypex karşısında kontrolü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 90-73 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Mustafa Cengiz ölmedi, kalbimizde yaşıyor." diye tezahürat yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile bazı sarı-kırmızılı futbolcular da maçı salonda takip etti.

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