BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! "Cenk Tosun Beşiktaş'a gitmek istiyorsa..."
Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatarak önemli bir başarıya imza atan Beşiktaş'ta işler bu sezon tam tersine döndü. Üst üste kötü sonuçlar alan siyah beyazlılarda, gözler transfere çevrildi. İngiliz basınınından, Kartal'ın, geçmişte iki kez formasını terleten Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı. Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla devam kararı aldı.
Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.
Fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği haberde, Cenk Tosun'a önerilen teklif açıklandı;
"Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerini dolduramamıştı. Tosun, mavi formayı 58 maçta giydi ve sadece 11 gol atabildi. Bu bir forvet için oldukça kötü bir rakam. İki korkunç sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek."
"Everton'ın ilk golcüleri Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison olarak görülüyor. Salomon Rondon yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edildi ve Calvert-Lewin'in yedeği konumunda. Gençler Ellis Simms ve Lewis Dobbin de forvet rotasyonundalar. Everton sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ile imzalamak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak ancak ocak ayında onu isteyen bir kulüp var."
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