BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! "Cenk Tosun Beşiktaş'a gitmek istiyorsa..."

"Everton'ın ilk golcüleri Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison olarak görülüyor. Salomon Rondon yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edildi ve Calvert-Lewin'in yedeği konumunda. Gençler Ellis Simms ve Lewis Dobbin de forvet rotasyonundalar. Everton sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ile imzalamak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak ancak ocak ayında onu isteyen bir kulüp var."