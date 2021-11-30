02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! "Cenk Tosun Beşiktaş'a gitmek istiyorsa..."

Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatarak önemli bir başarıya imza atan Beşiktaş'ta işler bu sezon tam tersine döndü. Üst üste kötü sonuçlar alan siyah beyazlılarda, gözler transfere çevrildi. İngiliz basınınından, Kartal'ın, geçmişte iki kez formasını terleten Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 Giriş Tarihi: 30.11.2021

14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı. Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla devam kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

Fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği haberde, Cenk Tosun'a önerilen teklif açıklandı;

"Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerini dolduramamıştı. Tosun, mavi formayı 58 maçta giydi ve sadece 11 gol atabildi. Bu bir forvet için oldukça kötü bir rakam. İki korkunç sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

"Everton'ın ilk golcüleri Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison olarak görülüyor. Salomon Rondon yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edildi ve Calvert-Lewin'in yedeği konumunda. Gençler Ellis Simms ve Lewis Dobbin de forvet rotasyonundalar. Everton sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ile imzalamak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak ancak ocak ayında onu isteyen bir kulüp var."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

"Beşiktaş, eski oyuncusunu geri istiyor. Ancak maaşının yalnızca 4'te birini ödeyebilirler. Tosun, Everton'dan 3.8 milyon € kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu parayı veremiyor."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

"30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse ocakta Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. Eğer büyük bir maaş istiyorsa yaza kadar kalabilir ve karlı bir kontrat teklifi arayabilir."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Beşiktaş’a gitmek istiyorsa...

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