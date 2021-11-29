Beşiktaş'ta taraftar yönetimi sorumlu tuttu! 'Sergen Yalçın'ı yalnız bıraktılar'
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Karşılaşma sonrası taraftarlar, kötü gidişattan yönetimi de sorumlu tuttu. Sergen Yalçın ile geç anlaşılması, transferin gecikmesi, tribünlerin boş kalması yönetime yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başından itibaren taraftar genellikle takım üzerinde eleştiri yaparken, Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu. Fotomaç'ın haberine göre, bu kez hedef tahtasına Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi kondu. Sezon başında patlak veren sözleşme kriziyle başlayan süreçte Çebi'nin en çok eleştirildiği konu "Karar vermede geç kalması" oldu.
"Sezon sonu bakarız" diyerek Yalçın'ın yeni sözleşme sürecinin uzamasına neden olup yeni sezon hazırlıklarını da sekteye uğrattı. Bu durum transferleri de geciktirdi.
Hocanın belli olmaması nedeniyle birçok transfer son güne kaldı. Sezon öncesi hazırlık kampında yeni futbolcular geç katılırken, birçok takım lige Beşiktaş'a oranla daha hazır bir şekilde başladı. Yönetim ile teknik heyet arasında köprü pozisyonu kurabilecek bir yöneticinin olmaması, Sergen Yalçın'ı Ümraniye'de yalnız bıraktı.
Hem takım içi sorunlar hem de saha dışında yaşanan birçok sıkıntı başarılı hocayı fazlasıyla yıprattı. Ümraniye'deki etkin bir şekilde rol alacak yöneticinin bulunmaması yönetim zaafiyetini de ortaya çıkardı. Ayrıca yönetimin tribünle yaşadığı sorunlar saha içini etkiledi.
Geçen sezonu çifte kupa ile kapatan takımın iç saha maçında hızla azalan taraftar sayısı fazlasıyla dikkat çekti. Tribünlerin bölünmesi, yeni gruplaşmaların ortaya çıkması ve bilet fiyatlarındaki tutarsızlık Beşiktaş'ın en büyük gücünü de sahaya küstürdü.
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