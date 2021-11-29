29 Kasım 2021, Pazartesi
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Ghezzal geçen sezon 8 gol atıp 17 de asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, bu sezon ise 2 gol attı ve sadece 1 asist yaptı.
GİRESUNSPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Ghezzal, Girsunspor maçının ilk yarısında hareketli olmasına rağmen sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın yerine Welinton oyuna girdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kesin durumu, hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal hayal kırıklığı yarattı! Geçen sezona göre...
Beşiktaş'ta geçen sezon 8 gol, 17 asistlik performansıyla şampiyonluğun en büyük kahramanlarından biri olan Rachid Ghezzal, bu sezon beklenen etkiyi gösteremedi. Cezayirli yıldız, bu sezon 2 gol attı ve sadece 1 asist yapabildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.
Ghezzal geçen sezon 8 gol atıp 17 de asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, bu sezon ise 2 gol attı ve sadece 1 asist yaptı.
GİRESUNSPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Ghezzal, Girsunspor maçının ilk yarısında hareketli olmasına rağmen sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın yerine Welinton oyuna girdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kesin durumu, hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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