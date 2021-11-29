29 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin Olympiakos yolcusu!

Beşiktaşlı yıldız Yunanistan yolcusu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cyle Larin için flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, Kanadalı yıldız, Yunan temsilcisi Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladı ve ocakta yolcu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin'le ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim Kanadalı golcünün menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Ghezzal'in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.

Rus ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Larin'in menajeri Olympiakos'la görüşmelere başladı. Larin'in menajerinin devre arasında Yunan kulübüyle anlaşacağı iddia edildi.

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