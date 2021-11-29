29 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin'le ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim Kanadalı golcünün menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Ghezzal'in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin Olympiakos yolcusu!
Sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cyle Larin için flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, Kanadalı yıldız, Yunan temsilcisi Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladı ve ocakta yolcu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin'le ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim Kanadalı golcünün menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Ghezzal'in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.
Rus ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Larin'in menajeri Olympiakos'la görüşmelere başladı. Larin'in menajerinin devre arasında Yunan kulübüyle anlaşacağı iddia edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi