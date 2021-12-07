08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi | CANLI

Dortmund - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Dortmund'a konuk olacak. Dortmund-Beşiktaş maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Dortmund'a konuk oluyor. Dortmund-Beşiktaş maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - Beşiktaş maçı EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapıyor. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ 11'LERİ

Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.



KARA KARTAL'DA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 5 oyuncu bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Teixeira da görev yapamayacak. Pjanic de üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

3 ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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