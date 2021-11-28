SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Siyah beyazlılarda sakatlık şoku! Alex Teixeira...

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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Maçın ardından ağrıları bulunan Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de oynanan Giresunspor maçının ardından sol arka adelesinde kanama ve yırtık tespit edilen Teixeira'nın, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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